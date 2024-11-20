Mash: ВСУ ударили ракетами по усадьбе князей Барятинских в Курской области

ВСУ атаковали ракетами историческую усадьбу Марьино князей Барятинских XIX века в Курской области. Об этом пишет Mash .

По информации телеграм-канала, территорию оцепили, эксперты выясняют тип использовавшихся украинскими войсками ракет. 11 октября 2024 года усадьба уже подвергалась удару ВСУ, в тот раз от ударной волны пострадало административной здание.