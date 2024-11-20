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20 ноября, 14:41

Mash: ВСУ ударили ракетами по усадьбе князей Барятинских в Курской области

Усадьба князей Барятинских Марьино в Курской области. Обложка © Wikipedia.org / Alexxx1979

Усадьба князей Барятинских Марьино в Курской области. Обложка © Wikipedia.org / Alexxx1979

ВСУ атаковали ракетами историческую усадьбу Марьино князей Барятинских XIX века в Курской области. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, территорию оцепили, эксперты выясняют тип использовавшихся украинскими войсками ракет. 11 октября 2024 года усадьба уже подвергалась удару ВСУ, в тот раз от ударной волны пострадало административной здание.

Что известно о бригаде ВСУ «Святая Варвара», которая могла ударить ракетами ATACMS по Брянской области
Что известно о бригаде ВСУ «Святая Варвара», которая могла ударить ракетами ATACMS по Брянской области

Напомним, 19 ноября действующий президент Штатов Джо Байден всё же дал Киеву зелёный свет на удары ракетами американского производства по российской территории. ВСУ долго уговаривать не пришлось и накануне ранним утром они нанесли удар по военному объекту в Брянской области, использовав ATACMS. Предположительно, пуск производился с кочующей установки РСЗО HIMARS. По версии The Times, у украинской армии может быть порядка 50 этих ракет.

Юрий Лысенко
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