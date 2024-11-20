Что известно о бригаде ВСУ «Святая Варвара», которая могла ударить ракетами ATACMS по Брянской области

Минобороны заявило о первом ударе ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России — атакован военный объект в Брянской области.

— Противник применил шесть оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS американского производства. Боевыми расчётами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять из них сбиты, одна повреждена. Фрагменты упали на техническую территорию, возник пожар, который оперативно ликвидирован, — отчитались в ведомстве.

О том, что Соединённые Штаты разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по России, первыми сообщили 17 ноября неназванные источники The New York Times. Речь шла об ATACMS с дальностью полёта до 306 км. Уже 19 ноября боевики ВСУ ударили ими. Это грозное оружие находилось на Украине с прошлой осени, но только сейчас дождалось своего часа — это произошло перед самым уходом на покой Джо Байдена.

Запуск дальнобойной ракеты ATACMS: она имеет радиус поражения до 306 км. Фото © Wikipedia

Ещё год назад многие наши военные обозреватели отмечали, что ATACMS, скорее всего, получила базирующаяся в Хмельницком 19-я ракетная бригада «Святая Варвара». Это логично. Её военнослужащие — наиболее опытные ракетчики на Украине. За них говорит их десятилетний стаж обстрела Донбасса из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Более того, если верить открытым данным, эта бригада — в принципе единственная ракетная в сухопутных войсках ВСУ, остальные либо просто артиллерийские, либо реактивные артиллерийские.

Флаг 19-й ракетной бригады ВСУ. Фото © prosublim.com.ua

Бригада «Святая Варвара» попала на передовицы западных СМИ в марте 2022 года, когда наши войска удачно ударили по её базе. Погибло девять украинских военнослужащих, в том числе 23-летняя лейтенант Александра Бургарт. Смерть девушки стали использовать в информационной войне. Магазины Украины заполонили флаги и мерч с символикой «Святой Варвары» — чёрным скорпионом на красном поле. В YouTube один за одним выходили сюжеты, восхваляющие деятельность этого военного подразделения. Но уже к осени 19-я ракетная бригада исчезла из инфополя. Некоторые военкоры предположили: это потому что ей начали передавать натовское вооружение.

Основанная в девяностых 19-я ракетная бригада впервые была брошена в бой в 2014 году. Её военнослужащие били по пророссийским ополченцам у Саур-Могилы и Иловайска. После активной фазы конфликта бригада продолжила пускать ракеты по Донбассу. В 2020 году ей с помпой передали мощи великомученицы Варвары из киевского Владимирского собора. Тогда же бригада получила своё современное наименование в честь украинской святой.

Митрополит Хмельницкий Антоний благословляет новоявленную бригаду «Святая Варвара». Фото © khm.depo.ua

В сводки СВО «Святая Варвара» давно не попадала. В 2022 году были болезненные для нашей страны удары по авиабазе в Миллерово, аэродрому в Чернобаевке и десантному кораблю «Саратов» в Запорожской области. Но самым кровавым оказался ракетный удар по вокзалу в подконтрольном Киеву Краматорске, где проходила эвакуация гражданского населения в Россию. Погибло свыше пятидесяти человек.

Командир 19-й ракетной бригады ВСУ и террорист Фёдор Ярошевич*. Фото © Wikipedia / mil.gov.ua

Российские спецслужбы выяснили, что приказ на удары ракетами отдал комбриг Фёдор Ярошевич*. Этот человек у нас входит в перечень террористов и приговорён к пожизненному сроку. По данным наших силовиков, Ярошевич* причастен не только к смертям гражданских в украинском Краматорске, он ещё отдавал приказ бить по жилому сектору Белгородской области. Из-за этих ударов погибли десятки людей. Вряд ли у такого дрогнет рука использовать против мирных жителей ракеты ATACMS.