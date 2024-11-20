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20 ноября, 13:54

ВСУ выпустили первые ATACMS по России с кочующей установки HIMARS

ТАСС: Ракеты ATACMS по Брянской области запустили с кочующей установки HIMARS

РСЗО HIMARS. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

РСЗО HIMARS. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Ракеты ATACMS, которые 19 ноября украинская армия запускала по Брянской области, были запущены с кочующей реактивной системы залпового огня HIMARS. Она постоянно меняет дислокацию, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Про позицию, они их меняют постоянно, это кочующее огневое средство. Запуск со стандартной установки HIMARS», — рассказали представители силовых структур.

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Напомним, что 19 ноября Киев получил он президента США Джо Байдена долгожданное разрешение на удары вглубь РФ американскими ракетами, чем уже скоро воспользовались ВСУ, атаковавшие Брянскую область. Британское издание The Times сообщало, что украинская армия на данный момент имеет 50 таких ракет.

Владимир Озеров
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