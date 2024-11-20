Эрдоган решительно осудил «разжигателя войны» Байдена за ATACMS и просчитал ответ России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил действия уходящего с поста американского коллеги Джо Байдена, который разрешил Киеву бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. Свою позицию он высказал журналистам в самолёте по возвращении из Рио-де-Жанейро с саммита G20.

«Прежде всего, мы не считаем правильным это решение и не поощряем его. Господин Байден предпринял шаг, который можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась», – сказал турецкий лидер, котрого цитирует агентство Anadolu.

Эрдоган опасается, что данное решение президента США приведёт не только к эскалации конфликта, но и к ещё большей реакции со стороны России. Он придерживается мнения, что конфликт между Москвой и Киевом можно закончить не с помощью оружия, крови и слез, а с помощью мирных усилий, доброй воли и дипломатии. Он обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин также утвердил обновлённую доктрину, которая позволяет стране ответить ядерным оружием в случае атаки баллистических ракет.

«Всё это может поставить регион и весь мир на грань новой масштабной войны. Подход «после меня — конец света» ни к чему не приведёт. Малейшая ошибка, которая будет допущена на местах, порождённая этой большой ошибкой, увлечение провокациями будет ничем не отличаться от подбрасывания огня в бочку с порохом», — объяснил Эрдоган.