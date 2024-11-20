Эрдоган решительно осудил «разжигателя войны» Байдена за ATACMS и просчитал ответ России
Эрдоган осудил Байдена за разрешение бить ракетами ATACMS вглубь России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Shutterstock/FOTODOM
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил действия уходящего с поста американского коллеги Джо Байдена, который разрешил Киеву бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. Свою позицию он высказал журналистам в самолёте по возвращении из Рио-де-Жанейро с саммита G20.
«Прежде всего, мы не считаем правильным это решение и не поощряем его. Господин Байден предпринял шаг, который можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась», – сказал турецкий лидер, котрого цитирует агентство Anadolu.
Эрдоган опасается, что данное решение президента США приведёт не только к эскалации конфликта, но и к ещё большей реакции со стороны России. Он придерживается мнения, что конфликт между Москвой и Киевом можно закончить не с помощью оружия, крови и слез, а с помощью мирных усилий, доброй воли и дипломатии. Он обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин также утвердил обновлённую доктрину, которая позволяет стране ответить ядерным оружием в случае атаки баллистических ракет.
«Всё это может поставить регион и весь мир на грань новой масштабной войны. Подход «после меня — конец света» ни к чему не приведёт. Малейшая ошибка, которая будет допущена на местах, порождённая этой большой ошибкой, увлечение провокациями будет ничем не отличаться от подбрасывания огня в бочку с порохом», — объяснил Эрдоган.
Президент Турции призвал стороны действовать осторожно и выразил надежду на то, что Россия и Украина сосредоточатся на мире, сохраняя спокойствие и не поддаваясь на провокации.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников и военных экспертов сообщила, что Байден впервые санкционировал применение ВСУ ракет ATACMS по территории России. СМИ писали, что ВСУ в первую очередь будут использовать дальнобойные ракеты для атаки Курской области, где украинцы сейчас терпят поражение. Однако первый удар шестью ракетами ATACMS был совершён Киевом по Брянской области — российские ПВО сбили пять из них, шестую повредили. В ООН осудили приказ Байдена, заявив об эскалации конфликта.