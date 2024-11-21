Главные новости СВО. Киев готовится к самоподрыву, в курском котле ликвидировано 200 всушников, 21 ноября Российские солдаты ударили по ВСУ через водохранилище и ворвались в Курахово, Россия успешно отбивает западные дальнобойные ракеты — дайджест в материале Life.ru. 20 ноября, 21:07 Боевые действия на фронтах СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 21 ноября

ВС РФ неожиданным манёвром в Курахове смогли занять значительный плацдарм на севере города — 40% населённого пункта под войсками РФ. Наши бойцы ударили со стороны водохранилища, заняли Роевский элеватор и начали разведку боем в районе многоэтажной застройки.

Военный эксперт Борис Рожин пишет об этом: «Противник не ожидал столь дерзкого манёвра, а потому отступал, бросая раненых и матчасть. В настоящий момент идут зачистка, закрепление на занятых позициях и подготовка к дальнейшей работе. Враг, используя высотные здания, стремится приостановить продвижение наших сил в городе и пытается контратаковать. На текущий момент наши штурмовики проводят разведку боем в районе многоэтажных домов. Таким образом, территория Роевского элеватора становится плацдармом для дальнейших наступательных операций. Само местоположение элеватора как высотной точки значительно улучшает перспективы войск РФ. Обозревательный контроль позволяет лучше координировать действия и вовремя предупреждать о надвигающихся угрозах. Однако враг не оставляет попыток отбить объект, организуя подкрепления».

Наши флаги недалеко от центральной части Курахова. Видео © Telegram / Синяя Z Борода

Севернее, в Торецке, наконец-то приближается развязка городских боёв. Украинские военные признают продвижение ВС РФ в высотной застройке в центре города: «Если противник сможет ещё продвинуться, то будет очень тяжело держаться! Также им ещё предстоит попытаться нас победить в районе шахты «Центральная», за которую сейчас мы держимся».

В Часове Яре, пробравшись в центр города, наши бойцы наступают к многоэтажной застройке. ВСУ пытаются сдерживать натиск с помощью дронов, артиллерии и ночных беспилотников «Баба-яга». Однако наши мобильные боевые группы уже научились преодолевать подобное сопротивление.

Курская область, 21 ноября

Больших успехов в регионе добились российские FPV-дроны на оптоволокне в Курской области. На их счету только за последнее время уничтожение нескольких западных бронемашин. Охота на украинских оккупантов ведётся и ночью, с использованием ночных камер на беспилотниках. Другие дроны корректируют удары российских ракетных сил.

Экипаж Су-34 нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

В сумском приграничье наши ракетчики смогли поразить место скопления резервов ВСУ, было уничтожено несколько десятков украинских солдат и множество различной техники. Главным событием дня стало полное освобождение Ольговского леса — вся окружённая там группировка ВСУ была уничтожена. Об этом сообщили в Минобороны. Телеграм-канал «Северный ветер» пишет: «Штурмовые группы северян продолжают продвижение в районе населённого пункта Нижний Клин и Дарьино, а также проводят зачистку в Ольговском лесу».

В ходе зачистки выявлена группа ВСУ в количестве 13 человек, которая пыталась вырваться из окружения. В ходе стрелкового боя бесстрашными уничтожено два оккупанта, остальные 11 сдались в плен. Всего в плену находятся 472 военнослужащих ВСУ. Общее суточное продвижение ВС РФ в Курской области достигло двух километров.

Под удар Storm Shadow попали сёла Курской области. Фото © Telegram / Синяя Z Борода

12 ударов Storm Shadow попытались нанести нацисты по посёлку Марьино под Рыльском в Курской области, который находится в 50 километрах от границы с Сумской областью. Военный эксперт Борис Рожин предполагает, что пуски были с воздушных носителей из Черниговской области. Наряд был успешно перехвачен, утверждают военкоры на местах. Кроме того, ещё четыре Storm Shadow были сбиты поблизости от Ейска. Атака на наш аэродром под Краснодаром провалилась.

По словам агентства Bloomberg, которое ссылается на источник, одобрение использования дальнобойных западных ракет связано с развёртыванием в России мифических северокорейских войск, что в Великобритании сочли эскалацией конфликта. О пусках сообщили также Reuters и The Telegraph.

В Киеве закрылись иностранные посольства

СМИ со ссылкой на официальные ресурсы дипломатических ведомств сообщают о закрытии западными странами своих дипмиссий в Киеве. Первыми посольство закрыли США, объяснив действия мерами предосторожности. Американским гражданам в украинской столице рекомендовали быть готовыми проследовать в укрытия. За Вашингтоном последовали его европейские вассалы — Испания, Италия и Греция. Такого ещё не было за время конфликта. Однако украинская разведка утверждает, что угроза ракетного удара якобы фейк. Что означает такое противоречие между позициями стран Запада и ГУР? Есть версия, что Киев готовит самоподрыв, чтобы обвинить в этом Россию. Вероятно, речь идёт о возможной провокации, когда украинская ПВО решит обстрелять посольства США, Франции и Литвы в Киеве.

Напомним, Украина впервые применила западные ракеты для ударов вглубь России. На следующие сутки Киев обстрелял дальнобойными ракетами французского производства территорию Курской области. В РФ в то же время была пересмотрена политика ядерного сдерживания. Теперь там есть строки, призывающие к ядерному ответу на действия даже неатомной державы, однако поддержанной страной с ядерным оружием.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

По сообщениям различных источников, у ВСУ на сегодня порядка 50 ракет MGM-140A ATACMS Block I и нескольких их модификаций, посчитали эксперты: «Теперь места базирования машин и складирования ракет являются для ВС РФ приоритетной целью. Так же как и персонал, который их обслуживает и заряжает».

Залужный обратился к солдатам ВСУ в Британии

Бывший украинский главнокомандующий Валерий Залужный решил «мотивировать» украинцев, проходящих обучение на острове. Напомним, британское правительство проводит подготовку целых подразделений ВСУ. Залужный выступил перед будущими служителями Киева с речью, где прямо заявил: «Ваши шансы выжить на поле боя крайне малы. Учитесь не бояться смерти». Экс-главком был отстранён от командования ВСУ из-за конфликтов в киевском руководстве. Предположительно, глава киевского режима Владимир Зеленский боялся амбиций генерала. Сейчас он выполняет функции украинского посла при британском правительстве и, судя по всему, втайне мстит своему преемнику — Александру Сырскому.

Авторы Кирилл Золотарев