Сводки СВО. Разгром ВСУ в Ольговском лесу, в Часовом Яре берут последний опорник хунты, 5 километров до котла в ДНР, 20 ноября Загадки Ольговского леса под Курском не оставят ВСУ шансов выйти живыми, ВС РФ прорвались в центр Часова Яра, котёл под Кураховом: дайджест — в материале Life.ru 19 ноября, 21:07 Разгром противника в ДНР, Харьковской области и под Курском. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 20 ноября

Немецкое издание Bild отмечает, что ВС РФ осталось преодолеть всего 5,5 километра для закрытия котла за спиной у солдат ВСУ южнее Курахова. Украинский генштаб не торопится выводить своих солдат из пяти-шести сёл, находящихся под угрозой окружения.

Немецкие эксперты пишут: «ВС РФ продвигаются и к северу от Кураховского водохранилища. Там они взяли посёлок Ильинка и подошли к селу Берестки, а также заняли подходы к автомобильной и ж/д переправам в сторону Курахова. Мосты там разрушены, но российские войска теперь могут обстреливать город с севера всего с 1–1,5 км. Если же им удастся восстановить мост и перейти дамбу, то они могут атаковать Курахово с севера».

Под Часовым Яром ситуация для ВСУ также складывается неблагополучно. Военный аналитик Юлиан Репке сообщает, что российские солдаты вышли в район стадиона «Авангард». Украинцы пытаются остановить наступление с помощью дронов, но их попытки тщетны. Южнее Часова Яра украинское командование выводит свои части с Клещеевского плацдарма. С этой позиции украинцы долго грозили флангу российской группировки в Часовом Яре.

Из мест приходит информация, что наши штурмовики зашли на территорию огнеупорного завода Часова Яра, который считается последним крупным опорником в городе.

Под Покровском ВС РФ расчищают предполье города, готовясь к решительному штурму. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет: «Покровское направление. Российские войска продолжают накаты западнее и северо-западнее Селидова с целью формирования южного фланга для наступления на Покровск, которое может начаться, если сохранится нынешний темп наступления».

Харьковская область, 20 ноября

Расчёт реактивно-бомбомётной установки РБУ 6000. Фото © ТАСС / Александр Река

В Харьковской области ВС РФ нанесли удар из РСЗО и «Солнцепёков» по правому берегу города, отмечают в пабликах. Уничтожено ПВД ВСУ, а также сбит марш техники для штурма наших закрепившихся частей. А свежий выезд в Купянск главы киевского режима лишь подтверждает предстоящую сдачу ВСУ населённого пункта, где побывал Зеленский.

Тем временем наши бойцы штурмуют городскую застройку на восточной окраине Купянска. Там идут жестокие бои, наши войска поддерживает авиация. По украинским позициям на городских окраинах была применена новая управляемая бомба — ОФЗАБ-500. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет о ней: «Бомба содержит большое количество зажигательной смеси, уничтожающей оборонительные позиции вместе с пехотой и техникой».

Севернее, на Липцовском направлении, ВСУ организовали крупную контратаку с привлечением иностранных наёмников. Telegram-канал «Северный ветер» пишет об этом: «На Липцовском направлении девять штурмовых групп противника, в составе которых были задействованы наёмники из Колумбии, на шести БМП при поддержке танка предприняли попытку атаки на позиции «северян» в лесопосадках возле села Глубокого. В результате завязавшегося боя «Бесстрашными» уничтожено до 45 нацистов, после чего враг предпринял пять попыток переброски подкреплений на бронетехнике, все сорваны, прорыва не допущено. Всего уничтожено до 80 человек живой силы из 100, танк, два БМП и два БТР. Кроме того, зафиксирован факт ликвидации расчётом БПЛА ВСУ троих украинских военнослужащих, которые направлялись в сторону позиций ВС РФ с белым флагом».

Курская область, 20 ноября

Продолжаются боевые действия вокруг Ольговского леса в Курской области. Напомним, там в окружении находится порядка 200 солдат ВСУ. В пабликах уничтожение ВСУ уже окрестили курским шашлыком.

— Украину можно поздравить с появлением очередной «славной» страницы в её военной истории, которую смело можно ставить в один ряд с Иловайском и Дебальцевом. Речь идёт об Ольговском котле, — пишет «Северный ветер».

На фронтах СВО. Фото © Telegram / Синяя Z Борода

Все попытки выбраться из котла заканчиваются неудачно. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что затяжные бои в Курской области только на пользу российским силам. В регион были направлены элитные части ВСУ. Их разбили.

«Пишут о продвижении на севере и юге Суджанского района, где продолжаются ожесточённые бои. При этом ВСУ ведут маневренную оборону и сохраняют высокий потенциал для контратакующих действий: отражено шесть контратак противника в районе Новоивановки и Дарьина. В районе города Сумы ОТРК «Искандер-М» нанесён ракетный удар по сосредоточению техники и личного состава 47-й ОМБр ВСУ. Днём на территории Большесолдатского района Курской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель». Общее продвижение в Курской области достигло шести километров.

Удар по Брянской области

Боевое дежурство системы ПВО «Панцирь». Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

Украина нанесла удар ракетой ATACMS по объекту в Брянской области. Всего было выпущено шесть снарядов производства США. В отражении атаки участвовали комплексы С-400 и «Панцирь». По информации Министерства обороны, жертв и разрушений нет. Генштаб ВСУ отрицает, что ударили по российской территории. А в Госдепартаменте США подтвердили, что Джо Байден одобрил использование американского оружия вглубь России.

В это же время президент Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Ядерное оружие — крайняя мера, и нанесение удара несёт оборонительный характер. Одной из главных целей указа стало расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

Ядерный ответ от России возможен при критической угрозе её суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолётов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы. При этом угроза даже со стороны неядерной страны, но действующей при поддержке ядерной державы, будет считаться их совместным нападением на РФ. Очевидно, имеются в виду Киев и его западные хозяева, украинскими руками ведущие войну против России.

«Агрессия против Российской Федерации и (или) её союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение», — говорится в документе.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев написал, что удар ATACMS по Брянской области можно называть нападением стран НАТО на Россию. И у нас есть право дать ответ.

Какие наёмники едут на Украину

Наёмники ВСУ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Бразилец Гилван Хосе Родригес Коста поступил на службу в ВСУ в июне 2024 года. Наёмник делал красивые фото для социальных сетей. После вторжения в Курской области ему предоставили возможность сделать снимки и здесь, но в октябре он был ликвидирован.

Ещё один обладатель паспорта Бразилии, Майкон Маганья, жил в Лиссабоне, но потянуло на Украину. В Португалии он занимался проституцией, а в феврале 2024 года начал обслуживать украинских боевиков. В итоге из части, находящейся на переднем крае, он оказался в тылу. Чем он там занимается, приходится только догадываться.

Зеленский — за ЛГБТ*, народ — за мир

Владимир Зеленский поддержал однополые браки. Украинское издание Bastion.tv отмечает, что население выступает против легализации содомии. Местные органы власти уже голосовали против такого решения.

— За все годы президентства Зеленского не сделан ни один социально-экономический шаг для стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми, — отмечают журналисты.

Зеленский продолжает игнорировать требования граждан. Данные опроса Gallup свидетельствуют, что 52% украинцев хотят переговоров с Россией и окончания конфликта. Арабское издание Al Khaleej заметило, что решение о переговорах запоздалое — конфликт можно было закончить ещё два года назад, но тогда ещё действующий президент Украины сорвал все договорённости, понадеявшись на поддержку Запада.

*Запрещенная в России экстремистская организация.