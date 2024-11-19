В Гентштабе Украины открестились от ударов ракетами ATACMS по РФ, которые на самом деле запустили
«24 канал»: Генштаб ВСУ не подтвердил удары западными ракетами по России
В Генеральном штабе ВСУ не подтвердили данные западных СМИ об ударах дальнобойными ракетами ATACMS производства США по российской территории. Об этом пишет украинский «24 канал», который обратился в Генштаб Незалежной за соответствующим комментарием.
В Генеральном штабе заявили, что не владеют соответствующей информацией. Впрочем, это мало о чём говорит — украинские военные могут не афишировать такие удары по целому ряду причин, таких как отсутствие разрешения на это от западных партнёров или недостаточным, по мнению Генштаба ВСУ, медийным результатом атаки.
Напомним, сегодня другое украинское издание сообщило, что ВСУ впервые применили ракеты ATACMS по объектам в глубине российской территории. Предположительно, целью атаки стал город Карачев в Брянской области.
Shuttestock / FOTODOM / Sergey Dzyuba