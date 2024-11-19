В Гентштабе Украины открестились от ударов ракетами ATACMS по РФ, которые на самом деле запустили

В Генеральном штабе ВСУ не подтвердили данные западных СМИ об ударах дальнобойными ракетами ATACMS производства США по российской территории. Об этом пишет украинский «24 канал», который обратился в Генштаб Незалежной за соответствующим комментарием.

В Генеральном штабе заявили, что не владеют соответствующей информацией. Впрочем, это мало о чём говорит — украинские военные могут не афишировать такие удары по целому ряду причин, таких как отсутствие разрешения на это от западных партнёров или недостаточным, по мнению Генштаба ВСУ, медийным результатом атаки.