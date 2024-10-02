«Папа всех бомб»: Почему первое применение вакуумной бомбы ОДАБ-9000 под Харьковом сравнивают с эффектом ЯО Российские военные паблики сообщают, что в Волчанске российские военные могли впервые применить вакуумную бомбу ОДАБ-9000. Специалисты называют эту бомбу одним из самых мощных неядерных боеприпасов в мире. Life.ru подробнее — о грозном оружии. 2 октября, 15:23 Невероятная мощь ОДАБ-9000. Обложка © Rutube / Коротко о политике

Что такое вакуумная бомба и чем она опасна

Объясняя, что такое вакуумная бомба и чем она опасна, СМИ часто употребляют название боеприпаса — ОДАБ-9000. Другое неофициальное название — «Папа всех бомб» — по аналогии с прозвищем американской GBU-43/B «Мама всех бомб». Однако из-за секретности настоящее обозначение боеприпаса неизвестно, как неизвестны и разработчик с производителем.

Предшественницей ОДАБ-9000 была авиабомба ФАБ-9000, разработанная ещё в СССР. Изделие, получившее наименование «Слон», было создано в 1954 году. Огромная конструкция снабжалась 4,3 тонны тротила и предназначалась для разрушения крупных объектов. Бомба довольно эффективно применялась во время войны в Афганистане, уничтожая пещеры и ущелья, в которых прятались моджахеды. Заряды без труда равняли их с землёй, параллельно сметая всех и вся в радиусе 60–80 м. Однако ФАБы имели весьма сомнительную эффективность борьбы с живым противником: радиус поражения был слишком мал.

Кадры взрыва ОДАБ-9000

Куда более высокие показатели продемонстрировала другая разработка — объёмно-детонирующая авиационная бомба, которую принято называть ОДАБ-9000. Уже первые испытания показали её высокую поражающую способность, сравнимую с применением на поле боя тактического ядерного оружия.

Какой радиус поражения у вакуумной бомбы

Радиус поражения у вакуумной бомбы ОДАБ-9000, сброшенной стратегическим бомбардировщиком Ту-160 в ходе испытаний 11 сентября 2007 года, составил 300 метров. На расстоянии свыше 1 км ударная волна выбивала стёкла в домах и сносила заборы, а на отдалении в 2290 м от места взрыва — сбивала людей с ног. Для сравнения: самый маломощный тактический заряд, разработанный США, который размещается на базе пикапа, имеет мощность в 20 тонн тротилового эквивалента. А ОДАБ-9000 как минимум в два раза мощнее. Российские СМИ, писавшие об испытаниях, немедленно прозвали ОДАБ «Кузькиным отцом» — или «Папой всех бомб».

Вакуумная бомба ОДАБ-9000 — характеристики

Производство ОДАБ-9000. Фото © Rutube / Коротко о политике

Принцип объёмного взрыва от вакуумной бомбы состоит в следующем: необходимо создать смесь горючего с атмосферным воздухом и подать в это облако искру. Причём расход горючего будет в несколько раз меньше, чем бризантной взрывчатки для взрыва такой же мощности: объёмный взрыв «забирает» кислород из воздуха, а взрывчатка «содержит» его в своих молекулах.

Площадь поражения

Подрыв ОДАБ-9000 приводит к практически полному разрушению высокоукреплённых железобетонных конструкций и полному разрушению неукреплённых конструкций (жилые дома) — до 170 метров. В радиусе 300 метров происходит практически полное разрушение неукреплённых конструкций и гарантированное уничтожение живой силы.

Мощность взрыва

Мощность взрыва ОДАБ-9000 оценивается в 44 тонны в тротиловом эквиваленте. Масса взрывчатого вещества составляет 7100 кг.

ОДАБ-9000 — применение на Украине

СМИ называют эту бомбу одним из самых мощных неядерных боеприпасов в мире. Видео © Telegram / Политика Страны

Украинское издание «Страна» сообщает о применении на Украине Армией России самого мощного неядерного боеприпаса — вакуумной бомбы ОДАБ-9000. Утверждается, что она была использована в Волчанске Харьковской области, в районе агрегатного завода. Об этом появилась информация и в российских военных пабликах. Говорится о том, что взрыв был настолько мощным, что его эффект сравнивают с ядерным ударом. Большинство экспертов склонны полагать, что удар был нанесён вакуумной авиабомбой ОДАБ-9000, однако официального подтверждения о применении этой авиабомбы на данный момент нет.

Сколько вакуумных бомб у РФ?

Ответ на вопрос, сколько вакуумных бомб у РФ и будут ли они применяться в дальнейшем в ходе СВО на Украине, спрятан под грифом секретности и разглашению в паблике, естественно, не подлежит.

Авторы Андрей Соколов