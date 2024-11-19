Сводки СВО. Армия России наступает на Орехов, ВСУ ударили по Одессе, названы условия мирного соглашения, 19 ноября Украинские войска оказались в «котле», очередная ошибка ПВО убила одесситов, британский дипломат рассказал о деталях переговоров РФ и США — дайджест Life.ru. 18 ноября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 19 ноября

420 вэсэушников, боевые машины пехоты Bradley и Marder, немецкая самоходная артиллерийская установка PzH-2000 уничтожены в Курской области. С 6 августа ВСУ потеряли уже больше 33 тысяч человек. Тела везут в Сумскую область, куда прибыли мобильные морги. Те, кто выбрал жизнь, рассказывают, что в бой их гонят заградотряды.

— Получается, это заградотряд. И отрабатывают именно по своим. Лучше выбрать плен. Это хотя бы шанс на жизнь, — подытожил один из украинцев, попавших в руки российских военных.

Большой отряд ВСУ попал в окружение у Ольговки. У них нет связи между собой, поэтому бьют по своим коллегам. Прорываться тоже не получается. Группировка вторжения — это не только украинцы, но и иностранные наёмники. В Курской области заметили бывшего телохранителя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Уничтожение живой силы ВСУ расчётом FPV-дрона. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 19 ноября

Село Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике перешло под контроль ВС РФ. Таким образом, штурмовики продолжают двигаться вперёд от Селидова. Армия России уже вышла к окраинам села Пушкино. Под огневой контроль взята трасса, по которой идёт снабжение группировки противника в Курахове.

Военный аналитик Bild Юлиан Репке заявляет о продвижении наших сил в Часовом Яре. Войска уже почти дошли до центра города. Украинские ресурсы также подтверждают успехи.

Запорожская область, 19 ноября

Продвижение российских войск. Фото © ТАСС / Александр Река

Каналы противника заявляют, что Армия России уже ведёт наступление в Запорожской области. Войска идут на Новоандреевку, Новоданиловку и Белогорье. Одной из целей называют город Орехов.

Удар Patriot по Одессе

Ещё недавно системы ПВО Patriot считались на Украине надёжными. Их прятали, спасали от уничтожения и всячески создавали образ спасителей. В итоге в Одессе американская система ударила по жилому дому.

— Комплекс, значит, где-то недалеко. У них небольшая дальность стрельбы. Боевой части у неё нет, перехват кинетический. То есть они сбили что-то прямо над жилым районом, чтобы не прилетело по ним. А гражданские — это для них «сопутствующий ущерб», — считает военный корреспондент Александр Коц.

На месте прилёта найдена часть зенитной управляемой ракеты MIM-104F от ЗРК Patriot PAC-3. Это ещё раз доказывает, что система находится где-то рядом.

Расчёты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили скопление техники ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Условия мира на Украине

Бывший британский дипломат Иан Прауд, ранее работавший в Москве, предположил, о чём могут договориться президенты России и США. Он отмечает, что Владимир Путин выйдет на переговоры в более сильной позиции благодаря успехам армии.

— Я усвоил один важный урок: Россия всегда отвечает взаимностью — как на агрессию, так и на дипломатию. Избранному президенту Трампу предстоит подумать, как достичь сделки с Путиным на этой основе, — пишет Прауд.

Бывший дипломат считает, что Дональд Трамп умеет заключать выгодные сделки и он пойдёт на уступки. Среди возможных инициатив по завершению конфликта Прауд называет внеблоковый статус Украины и смягчение санкций.

Авторы Даниил Черных