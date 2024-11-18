Бывшего охранника Саакашвили заметили во главе отряда ВСУ под Курском

В России следствие возбудило уголовное дело против бывшего телохранителя Михаила Саакашвили, его обвиняют в организации террористических актов и в наёмничестве. Об этом сообщили в телеграм-канале СК РФ.

«Следственным комитетом России в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — говорится в тексте.

Как утверждается, Батурин участвовал в обучении наёмников и сам выступал в военном конфликте против РФ. В частности, в сентябре этого года он незаконно пересёк российскую границу и проник в Курскую область. Подозреваемый в составе украинских боевых подразделений совершил ряд преступлений против мирных граждан. На вооружении его отряд имел огнестрельное оружие, взрывчатку и тяжёлую боевую технику. Батурин преследовал цель запугать россиян и нанести максимальный ущерб чужому имуществу, отметили в СК. Сейчас устанавливается местонахождение обвиняемого и выявляются соучастники преступлений.