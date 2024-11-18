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18 ноября, 11:02

Бывшего охранника Саакашвили заметили во главе отряда ВСУ под Курском

СК возбудил уголовное дело в отношении экс-охранника Саакашвили за наёмничество

В России следствие возбудило уголовное дело против бывшего телохранителя Михаила Саакашвили, его обвиняют в организации террористических актов и в наёмничестве. Об этом сообщили в телеграм-канале СК РФ.

«Следственным комитетом России в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — говорится в тексте.

Как утверждается, Батурин участвовал в обучении наёмников и сам выступал в военном конфликте против РФ. В частности, в сентябре этого года он незаконно пересёк российскую границу и проник в Курскую область. Подозреваемый в составе украинских боевых подразделений совершил ряд преступлений против мирных граждан. На вооружении его отряд имел огнестрельное оружие, взрывчатку и тяжёлую боевую технику. Батурин преследовал цель запугать россиян и нанести максимальный ущерб чужому имуществу, отметили в СК. Сейчас устанавливается местонахождение обвиняемого и выявляются соучастники преступлений.

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Напомним, в августе этого года украинские военные атаковали Курскую область. Сейчас российские войска блокируют противника и планомерно уничтожают. Так, за сутки 1000 брошенных солдат ВСУ оказались в полном окружении Российской Армии. При попытке выбраться из него уничтожено около 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП, двое взяты в плен. Всего в курском приграничье за время боёв ВСУ потеряли более 3 тысяч военнослужащих.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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