ВС Украины за последние сутки потеряли 420 человек личного состава в Курской области, а также множество прочей бронетехники, включая БМП Bradley и Marder. Всего же за всё время боёв в приграничье российского региона противник лишился свыше 33 670 бойцов, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили 420 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля», — проинформировали в ведомстве.

Также противник лишился 155-миллиметровой САУ PzH-2000 немецкого производства, 152-миллиметровой САУ «Акация», 152-миллиметрового орудия Д-20 и трёх 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Кроме того, 24 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались на милость Армии России.

За всё время боёв в приграничье региона потери украинской армии составили свыше 33 670 военнослужащих, 213 танков, 140 БМП, 115 бронетранспортёров, 1175 боевых бронированных машин, 958 автомобилей, 291 орудие артиллерии, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 66 станций радиоэлектронной борьбы, четыре радиолокационных станций ПВО, 27 единиц инженерной и прочей техники, в том числе 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, шесть бронированных машин ремонтно-эвакуационного назначения и один командно-штабной транспорт.