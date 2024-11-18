Российские бойцы оставили ВПК Украины без пары важных деталей

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в рамках выполнения задач СВО за последние сутки российские бойцы нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, поддерживающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России атаковали места подготовки операторов беспилотников, склады для их хранения, а также сосредоточение личного состава и военной техники противника в 135 районах.