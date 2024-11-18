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18 ноября, 10:56

Российские бойцы оставили ВПК Украины без пары важных деталей

МО: ВС РФ поразили аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие работу ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в рамках выполнения задач СВО за последние сутки российские бойцы нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, поддерживающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России атаковали места подготовки операторов беспилотников, склады для их хранения, а также сосредоточение личного состава и военной техники противника в 135 районах.

Потери ВСУ в мясорубке Зеленского под Курском превысили 33 тысячи человек
Потери ВСУ в мясорубке Зеленского под Курском превысили 33 тысячи человек

А ранее в Минобороны сообщили, что в районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожено более 80 украинских солдат, которые пытались прорваться из окружения. Ещё около 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из них была брошена сослуживцами.

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War-book.ru

Александра Мышляева
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