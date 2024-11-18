Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.
А на прошлой неделе ВС РФ освободили Ленинское, Макаровку, Вознесенку, Ровнополь в ДНР, село Дорожнянка под Запорожьем и Колесниковку в Харьковской области.
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ТАСС / Алексей Коновалов