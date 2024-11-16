Враг отступил: Российские войска зачистили село Дорожнянка под Запорожьем
Рогов: Российские войска вытеснили противника и освободили село Дорожнянка
Российские военные успешно вытеснили украинские силы и полностью зачистили населённый пункт Дорожнянка, находящийся в районе Гуляйполя на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российские подразделения освободили Дорожнянку от противника, в то время как сам город Гуляйполе по-прежнему остаётся под контролем украинских войск.
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за минувшую неделю в плен ВС России сдался 41 украинский военнослужащий. Также сообщалось, что зашедшая в Курскую область группа военнослужащих ВСУ решила сдаться после того, как узнала об успехах ВС РФ.