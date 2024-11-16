Российские военные успешно вытеснили украинские силы и полностью зачистили населённый пункт Дорожнянка, находящийся в районе Гуляйполя на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, российские подразделения освободили Дорожнянку от противника, в то время как сам город Гуляйполе по-прежнему остаётся под контролем украинских войск.