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Регион
16 ноября, 03:21

Враг отступил: Российские войска зачистили село Дорожнянка под Запорожьем

Рогов: Российские войска вытеснили противника и освободили село Дорожнянка

Российские военные успешно вытеснили украинские силы и полностью зачистили населённый пункт Дорожнянка, находящийся в районе Гуляйполя на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, российские подразделения освободили Дорожнянку от противника, в то время как сам город Гуляйполе по-прежнему остаётся под контролем украинских войск.

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Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за минувшую неделю в плен ВС России сдался 41 украинский военнослужащий. Также сообщалось, что зашедшая в Курскую область группа военнослужащих ВСУ решила сдаться после того, как узнала об успехах ВС РФ.

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Артём Гапоненко
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