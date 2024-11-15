«Прекратите бессмысленное сопротивление»: Робот уговорил сдаться ВСУшников, окружённых у Курахова

В Сети появилось видео, на котором российский боевой робот призывает украинских военных, окружённых у Курахово в ДНР, сдаться в плен. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Некоторые ВСУшники последовали призыву робота и сложили оружие.

Робот призывает окружённых в Курахово ВСУшников сдаться в плен. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

По информации телеграм-канала, на первый призыв добровольно сложить оружие украинские солдаты ответили огнём из стрелкового оружия. Тогда российские бойцы нанесли по окружённой позиции ВСУ артиллерийский удар, а затем снова предложили сдаться. В результате некоторые украинские военные вняли совету робота.

«Прекратите бессмысленное сопротивление. Сложите оружие добровольно и перейдите на сторону России и вскоре вы вернётесь к своим родным живыми», — призывает ВСУшников звуковая платформа.