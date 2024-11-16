Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 09:22

Российская Армия освободила сёла Ленинское и Макаровка в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении сёл Ленинское и Макаровка в ДНР

Бойцы Вооружённых сил (ВС) России освободили за минувшие сутки сёла Ленинское и Макаровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 16 ноября.

«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Ленинское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ освободили населённый пункт Макаровка в ДНР.

Враг отступил: Российские войска зачистили село Дорожнянка под Запорожьем
Враг отступил: Российские войска зачистили село Дорожнянка под Запорожьем

А ранее Life.ru писал, что ВС России освободили Вознесенку в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным Минобороны, это была заслуга войск «Центр».

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar