Российская Армия освободила сёла Ленинское и Макаровка в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении сёл Ленинское и Макаровка в ДНР
Бойцы Вооружённых сил (ВС) России освободили за минувшие сутки сёла Ленинское и Макаровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 16 ноября.
«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Ленинское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ освободили населённый пункт Макаровка в ДНР.
А ранее Life.ru писал, что ВС России освободили Вознесенку в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным Минобороны, это была заслуга войск «Центр».
ТАСС / Алексей Коновалов