Российская армия успешно укрепила свои позиции и расширила контроль над территорией на 3,5 км в процессе штурма Купянска. Согласно данным SHOT, интенсивные бои продолжаются за сахарный завод, где ВС РФ уничтожили два пункта управления беспилотниками и несколько подразделений вооружённых сил Украины.

Работа ВС РФ в ходе штурма Купянска. Видео © Telegram / SHOT

В ходе штурма города ВС РФ расширили территорию своего контроля на 3,5 км. Наши бойцы уничтожили два пункта управления БПЛА и несколько подразделений ВСУ. Российские артиллеристы также поразили танк Т-64, САУ Krab, «Богдана», два артиллерийских орудия, а также до семи миномётных расчётов.

К попыткам отбить у ВС РФ занятые позиции примкнули украинские мобилизованные и наёмники, один из которых сдался в плен и сказал, что его призвали месяц назад и без специальной подготовки отправили на передок, а ВСУ испытывают нехватку резервов опытных бойцов.

За последние сутки ВСУ попытались шесть раз контратаковать позиции ВС РФ на тяжёлой технике с личным составом до 50 человек. Российская армия отражала все попытки, ликвидировано до 20 человек, один был взят в плен. Общие потери на Купянском направлении за сутки составили до 560 военнослужащих Украины.