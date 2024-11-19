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19 ноября, 10:38

Зачистили промзону: Наши парни «задали взбучку» утратившим силу вэсэушникам в Купянске

ВС РФ укрепили и расширили территорию контроля на 3,5 км в ходе штурма Купянска

Российская армия успешно укрепила свои позиции и расширила контроль над территорией на 3,5 км в процессе штурма Купянска. Согласно данным SHOT, интенсивные бои продолжаются за сахарный завод, где ВС РФ уничтожили два пункта управления беспилотниками и несколько подразделений вооружённых сил Украины.

Работа ВС РФ в ходе штурма Купянска. Видео © Telegram / SHOT

В ходе штурма города ВС РФ расширили территорию своего контроля на 3,5 км. Наши бойцы уничтожили два пункта управления БПЛА и несколько подразделений ВСУ. Российские артиллеристы также поразили танк Т-64, САУ Krab, «Богдана», два артиллерийских орудия, а также до семи миномётных расчётов.

К попыткам отбить у ВС РФ занятые позиции примкнули украинские мобилизованные и наёмники, один из которых сдался в плен и сказал, что его призвали месяц назад и без специальной подготовки отправили на передок, а ВСУ испытывают нехватку резервов опытных бойцов.

За последние сутки ВСУ попытались шесть раз контратаковать позиции ВС РФ на тяжёлой технике с личным составом до 50 человек. Российская армия отражала все попытки, ликвидировано до 20 человек, один был взят в плен. Общие потери на Купянском направлении за сутки составили до 560 военнослужащих Украины.

«Зловещий знак»: В США раскрыли, как уставшие ВСУ профукали российский штурм Купянска
«Зловещий знак»: В США раскрыли, как уставшие ВСУ профукали российский штурм Купянска

Недавно Life.ru сообщал, что освобождение Купянска Харьковской области откроет России путь к вытеснению украинской армии со всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Теперь наши парни будут продолжать «брать в кольцо» населённые пункты и изгонять ВСУ с территорий.

Обложка ©

War-book.ru

Александра Мышляева
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