Российские штурмовики возникли на окраине Купянска «словно из воздуха», пишет журнал Forbes. Специалисты выявили в этом «зловещий знак» для войск киевского режима. По мнению журнала, ВСУ не ждали, что ВС РФ будут атаковать небольшими группами.

«Однако украинцы не ожидали, что русские применят эту тактику в Купянске. Город находится в 100 милях от основных очагов масштабного конфликта: Курской области на западе России и района вокруг города Покровска», — пишут журналисты.

Появление российских войск на севере Купянска повергло уставшие группы ВСУ в шок. Журналисты отметили, что Армия России не отсиживается по окопам, а активно прорезает фронт киевских бойцов.