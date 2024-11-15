«Зловещий знак»: В США раскрыли, как уставшие ВСУ профукали российский штурм Купянска
Forbes назвал «зловещим знаком» для ВСУ неожиданный штурм Купянска ВС РФ
Российские штурмовики возникли на окраине Купянска «словно из воздуха», пишет журнал Forbes. Специалисты выявили в этом «зловещий знак» для войск киевского режима. По мнению журнала, ВСУ не ждали, что ВС РФ будут атаковать небольшими группами.
«Однако украинцы не ожидали, что русские применят эту тактику в Купянске. Город находится в 100 милях от основных очагов масштабного конфликта: Курской области на западе России и района вокруг города Покровска», — пишут журналисты.
Появление российских войск на севере Купянска повергло уставшие группы ВСУ в шок. Журналисты отметили, что Армия России не отсиживается по окопам, а активно прорезает фронт киевских бойцов.
Недавно Life.ru выяснил, что освобождение Купянска Харьковской области открывает ВС РФ путь к вытеснению ВСУ со всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Войска и дальше будут брать в окружение населённые пункты и изгонять киевских бойцов.
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