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15 ноября, 10:45

Ключ к ДНР: Полковник в отставке раскрыл Life.ru важность освобождения Купянска

Полковник Литовкин: Купянск открывает ВС РФ путь к полному освобождению ДНР

Освобождение Купянска Харьковской области открывает ВС РФ путь к вытеснению ВСУ со всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом Life.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, штурм любого города всегда сопряжён с одной проблемой — потерей личного состава. Поэтому лучше брать населённый пункт в окружение и вытравливать оттуда войска киевского режима.

Эксперт объяснил, что когда войска входят в город, их позиции открыты и со всех сторон можно нанести удар. Противник имеет сильное преимущество. И именно поэтому Российская армия не штурмует Харьков и Запорожье.

Это может привести к большим потерям среди наших солдат и офицеров. Поэтому мы их окружаем. Приводим ситуацию к тому, что бандеровская армия сама покинет этот город, потому что они остаются без резервов, без боеприпасов, без оружия и так далее, без продуктов питания. И они вынуждены покинуть этот город, чтобы не погибнуть по частям. Купянск открывает путь к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики

Виктор Литовкин

Военный эксперт, полковник в отставке

Это может привести к большим потерям среди наших солдат и офицеров. Поэтому мы их окружаем. Приводим ситуацию к тому, что бандеровская армия сама покинет этот город, потому что они остаются без резервов, без боеприпасов, без оружия и так далее, без продуктов питания. И они вынуждены покинуть этот город, чтобы не погибнуть по частям. Купянск открывает путь к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики
Это может привести к большим потерям среди наших солдат и офицеров. Поэтому мы их окружаем. Приводим ситуацию к тому, что бандеровская армия сама покинет этот город, потому что они остаются без резервов, без боеприпасов, без оружия и так далее, без продуктов питания. И они вынуждены покинуть этот город, чтобы не погибнуть по частям. Купянск открывает путь к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики
Под Харьковом ВСУ атаковали машину с сотрудниками ВГА, доставлявшими гуманитарку
Под Харьковом ВСУ атаковали машину с сотрудниками ВГА, доставлявшими гуманитарку

Недавно Армия России нанесла удар по военной части ВСУ в Харькове и смогла уничтожить около 70 боевиков. Также более 100 украинских солдат были ранены. Также снаряды прилетели по колонне с украинской военной техникой, которую готовили к отправке в Волчанск.

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Life.ru / Kandinsky

Ольга Годуненко
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