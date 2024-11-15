Ключ к ДНР: Полковник в отставке раскрыл Life.ru важность освобождения Купянска

Это может привести к большим потерям среди наших солдат и офицеров. Поэтому мы их окружаем. Приводим ситуацию к тому, что бандеровская армия сама покинет этот город, потому что они остаются без резервов, без боеприпасов, без оружия и так далее, без продуктов питания. И они вынуждены покинуть этот город, чтобы не погибнуть по частям. Купянск открывает путь к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики