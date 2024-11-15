Под Харьковом ВСУ атаковали машину с сотрудниками ВГА, доставлявшими гуманитарку

Украински войска четырьями дронами атаковали автомобиль сотрудников российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, которые доставляли гуманитарную помощь мирному населению. Об этом доложил глава ВГА Виталий Ганчев.

«Наши коллеги, которые находились в машине, не пострадали. После первого удара они покинули автомобиль и спрятались в укрытие», — сообщил глава.

Пострадала ходовая часть, кабина и кузов. Сотрудники успели доставить газ и бензин нуждающимся, а атакованы были уже на обратном пути, без груза. Заведено дело по факту покушения на двойное убийство.