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Регион
15 ноября, 07:40

Под Харьковом ВСУ атаковали машину с сотрудниками ВГА, доставлявшими гуманитарку

Авто после атаки ВСУ в Харьковской области. Обложка © Telegram / Говорит Ганчев

Авто после атаки ВСУ в Харьковской области. Обложка © Telegram / Говорит Ганчев

Украински войска четырьями дронами атаковали автомобиль сотрудников российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, которые доставляли гуманитарную помощь мирному населению. Об этом доложил глава ВГА Виталий Ганчев.

«Наши коллеги, которые находились в машине, не пострадали. После первого удара они покинули автомобиль и спрятались в укрытие», — сообщил глава.

Пострадала ходовая часть, кабина и кузов. Сотрудники успели доставить газ и бензин нуждающимся, а атакованы были уже на обратном пути, без груза. Заведено дело по факту покушения на двойное убийство.

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Николай Рюмин
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