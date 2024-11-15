ВС РФ ударили по цехам военного производства и местам дислокации нацбатов ВСУ

ВС РФ нанесли прицельный удар по цеху производства компонентов оперативно-тактических ракет «Сапсан» на Украине. При атаке использовались высокоточное оружие и БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего с 9 по 15 ноября по территории Незалежной было нанесено 42 групповых удара.

Среди целей — военные аэродромы, цехи с производством БПЛА и их комплектующими, и склады с боеприпасами. Кроме того, в ведомстве отметили, что удары были нанесены по тренировочным базам и центрам логистики Вооружённых сил Украины, местам дислокации нацбатальонов и иностранных наёмников.