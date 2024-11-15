ВС РФ ударили по цехам военного производства и местам дислокации нацбатов ВСУ
ВС РФ нанесли удар по цеху производства компонентов украинских ракет «Сапсан»
ВС РФ нанесли прицельный удар по цеху производства компонентов оперативно-тактических ракет «Сапсан» на Украине. При атаке использовались высокоточное оружие и БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего с 9 по 15 ноября по территории Незалежной было нанесено 42 групповых удара.
«Поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.
Среди целей — военные аэродромы, цехи с производством БПЛА и их комплектующими, и склады с боеприпасами. Кроме того, в ведомстве отметили, что удары были нанесены по тренировочным базам и центрам логистики Вооружённых сил Украины, местам дислокации нацбатальонов и иностранных наёмников.
А ранее Life.ru рассказывал об успехах наших бойцов на кураховском направлении, где ВСУшникам приходится идти на крайние меры, чтобы отсрочить сдачу города. Несколькими днями ранее украинские военные подорвали дамбу Кураховского водохранилища. Однако это не помогло замедлить наступление ВС РФ. Прямо сейчас в городе идут ожесточённые бои, бойцы ВС РФ берут его в клещи. Военные эксперты склоняются к мнению, что российские бойцы возьмут Курахово и Красноармейск ещё до Нового года.
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