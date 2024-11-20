Как реагируют в мире. Что означают изменения ядерной доктрины России Какие новые пункты появились в ядерной доктрине, кто может попасть под удар, какого комплекса испугались на Украине? 20 ноября, 17:31 Учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс». Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал обновлённую ядерную доктрину. До этого изменения вносились в 2020 году, но агрессивная политика западных стран вынудила внести коррективы.

Что нового в доктрине

Если раньше условием для применения ядерного оружия была угроза существованию государства, то теперь такой вид вооружения будет использоваться при угрозе суверенитету или территориальной целостности государства. Распространяется доктрина и на союзников России.

— Агрессия любого государства из состава военной коалиции (блока, союза) против Российской Федерации и (или) её союзников рассматривается как агрессия этой коалиции (блока, союза) в целом, — говорится в документе.

Условно, если Польша решит напасть на Белоруссию, то все страны НАТО столкнутся с российским ядерным оружием. Также новым пунктом является применение ЯО против неядерного государства, которое поддерживается страной, обладающей ядерным оружием. В условия использования добавили новый пункт.

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс». Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Поступление достоверной информации о массированном старте (взлёте) средств воздушно-космического нападения (самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы Российской Федерации, — добавлено в доктрину.

Предупреждение для НАТО

Обновление ядерной доктрины — это ответ на расширение Североатлантического альянса и поддержку ВСУ в боевых действиях против России. Полковник Виктор Баранец считает, что это последнее предупреждение НАТО.

— Что самое главное — мы в очередной раз констатируем: использование Россией ядерного оружия — это крайняя мера. И на Западе должны услышать серьёзность этого заявления. Теперь перед ними чётко нарисованы «красные линии», не воображаемые, а вполне реальные. И ответом на их пересечение может стать ядерный удар, — пояснил эксперт.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что западные страны встретили обновление ядерной доктрины настороженно. Bloomberg отмечает, что у США теперь два пути: мир или ядерная война. Американские журналисты вспомнили слова президента Сербии Александра Вучича, говорившего, что если в Москве почувствуют реальную угрозу, то никаких колебаний в вопросе ядерного удара не будет. Как сказал военкор Евгений Поддубный: «Изменения в ядерной доктрине РФ принимались не для красного словца».

Реакция западных стран

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал глав западных стран внимательно изучить обновлённую ядерную доктрину. Он выразил надежду, что прочтут они всё, а не только пункты, которые им нужны. В США сразу же заявили, что не находятся в состоянии войны с Россией. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх дала понять, что удара не боятся. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал наш шаг безответственным. Значит, в Вашингтоне изучили доктрину не полностью. Во Франции пошли иным путём.

— Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации, — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

В Великобритании отнеслись к документам, похоже, несерьёзно. Британский премьер Кир Стармер сообщает Sky News, что там продолжат поддерживать Украину, несмотря на новую стратегию России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил изменения.

Что попадёт под ядерный удар

Украина после удара ракетами ATACMS по Брянской области теперь под ядерным прицелом. Лондон и Вашингтон пытаются переложить ответственность за свои поступки на Киев, считает военный корреспондент Александр Сладков.

— Доктрина соответствует всем реальным угрозам, лишает противника манёвра. Применение Киевом западных неядерных ракет против России в соответствии с новой доктриной может повлечь ядерный ответ, — пишет Сладков, заявляя, что если враг понимает только язык силы, то Россия ответит взаимно.

Учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс». Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Не стоит сомневаться, что в России знают о местах дислокации западных военных вне Украины. Они находятся под прицелом. Ядерная доктрина может быть задействована в любой момент.

— Штабы НАТО, где принимают решения по полётным заданиям и маршрутированию ракет, известны. Они находятся в ФРГ, Турции и Румынии. Ремонтом и дозаправкой украинских бортов занимается Молдавия. Все опорные точки НАТО на этих территориях будут уничтожены, — отмечают в пабликах.

Украина может и не получить ядерный удар. Использование ядерного оружия — крайняя мера защиты. Несмотря на то что киевский режим с подачи Запада создаёт проблемы для России, ситуация на поле боя показывает, что справиться с радикалами можно и обычным вооружением.

— Возможно, нам теперь всё же предстоит показательно стереть в порошок анти-Россию, которая является вскормленным инструментом Запада. Не о ядерном оружии речь, разумеется. Не хочется быть очередными пустозвонами, да и Верховный не раз давал понять, что не по бывшей УССР будут удары, — предполагают авторы канала «Два майора».

Какое ЯО могут применять по Украине

Украинские источники заявляют, что Россия готовится применить ракетный комплекс РС-26 «Рубеж». Он является продолжением проекта РС-24 «Ярс». Комплекс оснащён термоядерной разделяющейся головной частью, или малым разделяющимся блоком. «Рубеж» способен поражать цели на расстоянии до 6000 километров. Это означает, что вся территория Украины под угрозой. Но пока об этом говорят только украинцы. Никаких достоверных источников о возможном использовании этого оружия нет.

Авторы Даниил Черных