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19 ноября, 21:54

В Пентагоне ответили на изменения в российской политике ядерного сдерживания

В Пентагоне заявили, что США не находятся в состоянии войны с Россией

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя изменения в российской политике ядерного сдерживания, подчеркнула, что Соединённые Штаты не находятся в состоянии войны с Россией. Она отметила это на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», — заявила Сингх.

При этом представитель Пентагона добавила, что Вашингтон считает Москву ответственной за эскалацию конфликта вокруг Украины. Однако в американском военном ведомстве не считают, что текущая ситуация является предвестником начала мировой войны. Комментировать атаку Киева по Брянской области ракетами ATACMS Сингх отказалась.

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Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновлённые принципы государственной политики РФ в сфере ядерного сдерживания. Согласно документу, среди условий для возможного применения ядерного оружия указаны массированные запуски крылатых ракет, беспилотников и других средств воздушно-космического нападения, если они пересекают границу РФ.

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flickr / gregwest98

Артём Гапоненко
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