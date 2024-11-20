В Пентагоне ответили на изменения в российской политике ядерного сдерживания

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя изменения в российской политике ядерного сдерживания, подчеркнула, что Соединённые Штаты не находятся в состоянии войны с Россией. Она отметила это на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», — заявила Сингх.

При этом представитель Пентагона добавила, что Вашингтон считает Москву ответственной за эскалацию конфликта вокруг Украины. Однако в американском военном ведомстве не считают, что текущая ситуация является предвестником начала мировой войны. Комментировать атаку Киева по Брянской области ракетами ATACMS Сингх отказалась.