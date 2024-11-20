В Пентагоне ответили на изменения в российской политике ядерного сдерживания
В Пентагоне заявили, что США не находятся в состоянии войны с Россией
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя изменения в российской политике ядерного сдерживания, подчеркнула, что Соединённые Штаты не находятся в состоянии войны с Россией. Она отметила это на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», — заявила Сингх.
При этом представитель Пентагона добавила, что Вашингтон считает Москву ответственной за эскалацию конфликта вокруг Украины. Однако в американском военном ведомстве не считают, что текущая ситуация является предвестником начала мировой войны. Комментировать атаку Киева по Брянской области ракетами ATACMS Сингх отказалась.
Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновлённые принципы государственной политики РФ в сфере ядерного сдерживания. Согласно документу, среди условий для возможного применения ядерного оружия указаны массированные запуски крылатых ракет, беспилотников и других средств воздушно-космического нападения, если они пересекают границу РФ.
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