В Пентагоне не смогли доказать факт участия войск КНДР в боях против ВСУ

В Пентагоне не нашли подтверждений заявлениям о том, что на Украине задействованы войска, прибывшие из Северной Кореи для участия в боевых действиях на стороне Российской армии. Об этом заявила во время брифинга представитель американского Минобороны Сабрина Сингх.

«Мы знаем, что они, как сообщается, начали участвовать в боевых операциях. Мы не получили независимого подтверждения этого, но они направляются в Курск по какой-то причине. У нас есть все основания полагать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент», — сказала она.