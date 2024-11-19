В Пентагоне не смогли доказать факт участия войск КНДР в боях против ВСУ
В Пентагоне не нашли подтверждений заявлениям о том, что на Украине задействованы войска, прибывшие из Северной Кореи для участия в боевых действиях на стороне Российской армии. Об этом заявила во время брифинга представитель американского Минобороны Сабрина Сингх.
«Мы знаем, что они, как сообщается, начали участвовать в боевых операциях. Мы не получили независимого подтверждения этого, но они направляются в Курск по какой-то причине. У нас есть все основания полагать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент», — сказала она.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом разработает ряд политических решений, направленных на помощь Украине в связи с тем, что КНДР отправила войска в Россию для участия в спецоперации. Выходит, что спустя два дня после этого, не имея никаких доказательств о нахождении в зоне СВО корейских солдат, Джо Байден разрешил Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по РФ.
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