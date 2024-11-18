Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о необходимости КНДР обеспечить полную готовность к войне. Требование он озвучил в ходе выступления на слёте командиров и политруков батальонов Корейской народной армии (КНА).

«Он осветил важность подготовки батальонов, их место и роль, основные задачи командиров и политруков батальонов в ускорении приумножения военно-политического превосходства и наращивания боевых сил для того, чтобы наши регулярные вооруженные силы и все вооруженные силы Республики находились в полной готовности к войне», — пишет ЦТАК.