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18 ноября, 04:51

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о необходимости КНДР обеспечить полную готовность к войне. Требование он озвучил в ходе выступления на слёте командиров и политруков батальонов Корейской народной армии (КНА).

«Он осветил важность подготовки батальонов, их место и роль, основные задачи командиров и политруков батальонов в ускорении приумножения военно-политического превосходства и наращивания боевых сил для того, чтобы наши регулярные вооруженные силы и все вооруженные силы Республики находились в полной готовности к войне», — пишет ЦТАК.

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Ранее Ким Чен Ын заявил, что США и их союзники используют Украину как «ударный отряд» против России. Он также обвинил Запад в эскалации глобальной напряжённости, назвав западных политиков «торговцами войной». По его словам, они продолжают оказывать военную помощь Украине и Израилю, поддерживая конфликты.

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ЦТАК

Оксана Попова
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