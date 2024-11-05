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5 ноября, 04:50

Сестра Ким Чен Ына пригрозила войной при нарушении паритета на полуострове

Ким Ё Чжон: Нарушение баланса сил на Корейском полуострове приведёт к войне

Cестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Cестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Нарушение баланса сил на Корейском полуострове неизбежно приведёт к войне, а курс Пхеньяна на укрепление ядерных сил остаётся единственно верным выбором, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ё Чжон раскритиковала действия США, Южной Кореи и их союзников, упомянув об учениях Freedom Edge и Iron Mace, направленных на имитацию всестороннего ядерного конфликта, а также о более чем ста военных учениях за последний год, которые создают, по её словам, угрозу миру в регионе.

Среди размещённых стратегических сил США Ким Ё Чжон отметила атомный авианосец и подводную лодку «Вермонт», а также полёты ядерных бомбардировщиков B-52H. По её словам, усиление «военной истерии» только подтверждает необходимость северокорейского курса на самооборонное ядерное сдерживание.

«Линия КНДР на наращивание самооборонных ядерных сил сдерживания является единственным и самым точным выбором в нынешней ситуации, и мы никогда не будем колебаться на этом пути», — резюмировала политик.

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Тем временем стало известно о запуске БР КНДР. В Японии заявили о семи выпущенных ракетах в сторону Японского моря. Представители Северной Кореи не комментировали запуск.

Анатолий Цейко
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