Сестра Ким Чен Ына пригрозила войной при нарушении паритета на полуострове

Нарушение баланса сил на Корейском полуострове неизбежно приведёт к войне, а курс Пхеньяна на укрепление ядерных сил остаётся единственно верным выбором, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ё Чжон раскритиковала действия США, Южной Кореи и их союзников, упомянув об учениях Freedom Edge и Iron Mace, направленных на имитацию всестороннего ядерного конфликта, а также о более чем ста военных учениях за последний год, которые создают, по её словам, угрозу миру в регионе.

Среди размещённых стратегических сил США Ким Ё Чжон отметила атомный авианосец и подводную лодку «Вермонт», а также полёты ядерных бомбардировщиков B-52H. По её словам, усиление «военной истерии» только подтверждает необходимость северокорейского курса на самооборонное ядерное сдерживание.