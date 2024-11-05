В Японии заявили о семи выпущенных из КНДР баллистических ракетах
Северная Корея запустила как минимум семь баллистических ракет в сторону Японского моря. Как сообщает министр обороны Японии Гэн Накатани, каждая из них преодолела путь в 400 км.
«По меньшей мере семь ракет пролетели по 400 км при высоте полёта 100 км», — приводит его слова телеканал FNN.
О запуске ракет с территории КНДР стало известно ранее. Представители Северной Кореи не комментировали запуск.
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