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Регион
5 ноября, 02:31

В Японии заявили о семи выпущенных из КНДР баллистических ракетах

Северная Корея запустила как минимум семь баллистических ракет в сторону Японского моря. Как сообщает министр обороны Японии Гэн Накатани, каждая из них преодолела путь в 400 км.

«По меньшей мере семь ракет пролетели по 400 км при высоте полёта 100 км», — приводит его слова телеканал FNN.

Ким Чен Ын присутствовал при запуске межконтинентальной ракеты КНДР
Ким Чен Ын присутствовал при запуске межконтинентальной ракеты КНДР

О запуске ракет с территории КНДР стало известно ранее. Представители Северной Кореи не комментировали запуск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Оксана Попова
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