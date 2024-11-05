В Японии сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты
Японская береговая охрана: КНДР запустила баллистическую ракету
Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету. По информации береговой охраны Японии, она упала у Японского моря.
Сообщается, что объект провёл в полёте около 20 минут. Сведений о типе ракеты нет. Представители КНДР не комментировали запуск.
Ранее стало известно, что 31 октября Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря, куда и упала в последствии. В связи с этим Токио выразил Пхеньяну решительный протест. Во время запуска присутствовал лично глава КНДР Ким Чен Ын.
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