Министр обороны Японии напуган рекордом запущенной лично Ким Чен Ыном ракеты
Глава МО Японии Накатани: Время полёта ракеты КНДР составило рекордные 86 минут
По времени и высоте полёта ракета, запущенная Северной Кореей в четверг, превосходит все остальные, которые испытывались страной ранее. Об этом рассказал глава японского Минобороны Гэн Накатани.
«Время полёта составило 86 минут, это самое длинное время полёта. Высота полёта также, как оценивается, превысила 7 тыс. км, что отличается от того, что было раньше», — сообщил министр.
Японское правительство, как отметил Накатани, полагает, что корейская ракета была межконтинентальной. Теперь Япония выясняет, как давно она была разработана.
Ранее стало известно, что Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря, куда и упала в последствии. В связи с этим Токио выразил Пхеньяну решительный протест. Во время запуска присутствовал лично глава КНДР Ким Чен Ын.
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