Министр обороны Японии напуган рекордом запущенной лично Ким Чен Ыном ракеты

По времени и высоте полёта ракета, запущенная Северной Кореей в четверг, превосходит все остальные, которые испытывались страной ранее. Об этом рассказал глава японского Минобороны Гэн Накатани.

«Время полёта составило 86 минут, это самое длинное время полёта. Высота полёта также, как оценивается, превысила 7 тыс. км, что отличается от того, что было раньше», — сообщил министр.