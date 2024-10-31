Ракета КНДР пролетела над Японским морем и упала недалеко от Хоккайдо
Запущенная КНДР межконтинентальная ракета упала в Японском море
Запущенная в четверг утром КНДР баллистическая ракета, предположительно межконтинентальная, упала в Японском море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.
По данным японского телеканала NHK, ракета была запущена по крутой траектории и, согласно данным береговой охраны Японии, упала примерно в 300 км к западу от острова Окусири, недалеко от Хоккайдо.
Министерство обороны Японии уточнило, что падение произошло за пределами исключительной экономической зоны страны. Правительственные источники агентства Kyodo предполагают, что речь идёт именно о межконтинентальной баллистической ракете, на что указывает высокая траектория запуска.
О запуске ракеты стало известно ранее 31 октября. Она была запущенна в направлении Японского моря, факт подтвердило в том числе и Минобороны Японии.
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