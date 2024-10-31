Ракета КНДР пролетела над Японским морем и упала недалеко от Хоккайдо

Запущенная в четверг утром КНДР баллистическая ракета, предположительно межконтинентальная, упала в Японском море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.

По данным японского телеканала NHK, ракета была запущена по крутой траектории и, согласно данным береговой охраны Японии, упала примерно в 300 км к западу от острова Окусири, недалеко от Хоккайдо.

Министерство обороны Японии уточнило, что падение произошло за пределами исключительной экономической зоны страны. Правительственные источники агентства Kyodo предполагают, что речь идёт именно о межконтинентальной баллистической ракете, на что указывает высокая траектория запуска.