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Регион
30 октября, 23:41

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР совершила запуск баллистической ракеты, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея. По имеющимся данным, ракета была запущена в направлении Японского моря.

Министерство обороны Японии также подтвердило информацию о запуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР, пишет агентство «Киодо». На данный момент подробности о типе ракеты и её дальности не раскрыты.

Ким Чен Ын осмотрел базы стратегических ракет КНДР
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В сентябре в КНДР прошли испытания двух новых ракет. За их ходом наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, он остался доволен.

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Shutterstock / FOTODOM / Den4is

Анатолий Цейко
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