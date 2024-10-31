КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР совершила запуск баллистической ракеты, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея. По имеющимся данным, ракета была запущена в направлении Японского моря.

Министерство обороны Японии также подтвердило информацию о запуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР, пишет агентство «Киодо». На данный момент подробности о типе ракеты и её дальности не раскрыты.