Ким Чен Ын присутствовал при запуске межконтинентальной ракеты КНДР

Северная Корея провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), тем самым осуществив «очень важное испытание». Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), операцию провели по личному поручению лидера КНДР Ким Чен Ына, который лично присутствовал при запуске.

«Этот пуск — справедливая и полностью легитимная военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам, которые угрожали безопасности республики и в последнее время намеренно усугубляли ситуацию в сфере безопасности в регионе», — заявил Ким Чен Ын.