Япония выразила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты
Япония выразила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты. Об этом сообщил главный секретарь Кабинета министров Ёсимаса Хаяси, слова которого передает телеканал NHK.
«Этот запуск является возмутительным актом, который приведёт к эскалации напряженности во всем международном сообществе. <...> Мы выразили решительный протест Северной Корее», — заявил Хаяси.
О запуске ракеты КНДР стало известно ранее 31 октября. Она упала в Японском море. По предварительным данным, ракета была межконтинентальной.
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