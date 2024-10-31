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Регион
31 октября, 03:14

Япония выразила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты

Япония выразила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты. Об этом сообщил главный секретарь Кабинета министров Ёсимаса Хаяси, слова которого передает телеканал NHK.

«Этот запуск является возмутительным актом, который приведёт к эскалации напряженности во всем международном сообществе. <...> Мы выразили решительный протест Северной Корее», — заявил Хаяси.

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О запуске ракеты КНДР стало известно ранее 31 октября. Она упала в Японском море. По предварительным данным, ракета была межконтинентальной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Оксана Попова
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