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4 ноября, 15:02

Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Президент России Владимир Путин в День народного единства встретился с главой МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Сон Хи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Путин принял в Кремле находящуюся в РФ с рабочим визитом министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Северокорейский дипломат поблагодарила лидера РФ за встречу и передала ему тёплые приветствия от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что Цой Сон Хи 29 октября приедет в Москву с официальным визитом для стратегических консультаций с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась 1 ноября. В ходе переговоров Цой Сон Хи заявила, что США делают ситуацию на Корейском полуострове взрывоопасной.

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Наталья Демьянова
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