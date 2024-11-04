Президент России Владимир Путин в День народного единства встретился с главой МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Сон Хи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Путин принял в Кремле находящуюся в РФ с рабочим визитом министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.