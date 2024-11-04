Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
Президент России Владимир Путин в День народного единства встретился с главой МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Сон Хи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Путин принял в Кремле находящуюся в РФ с рабочим визитом министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Северокорейский дипломат поблагодарила лидера РФ за встречу и передала ему тёплые приветствия от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Ранее сообщалось, что Цой Сон Хи 29 октября приедет в Москву с официальным визитом для стратегических консультаций с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась 1 ноября. В ходе переговоров Цой Сон Хи заявила, что США делают ситуацию на Корейском полуострове взрывоопасной.
Life.ru