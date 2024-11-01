Глава МИД КНДР: США делают ситуацию на Корейском полуострове взрывоопасной

Ситуация на Корейском полуострове остается напряжённой и может стать взрывоопасной из-за действий США. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По словам женщины-дипломата, безопасность её страны находится «в крайне опасном и нестабильном» состоянии из-за провокаций США и их союзников.

«Уважаемый председатель государственных дел [КНДР Ким Чен Ын] отметил, что военный альянс между США и Южной Кореей превращается в <…> альянс с ядерным аспектом, свидетельствуя о том, что обстановка на Корейском полуострове может стать критической в любой момент», — отметила Цой Сон Хи.

Эти факторы представляют серьёзную угрозу для всей Северо-Восточной Азии, убеждены в Пхеньяне.