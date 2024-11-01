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1 ноября, 12:00

Глава МИД КНДР: США делают ситуацию на Корейском полуострове взрывоопасной

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД РФ. Фото © Владимир Гердо/ТАСС

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД РФ. Фото © Владимир Гердо/ТАСС

Ситуация на Корейском полуострове остается напряжённой и может стать взрывоопасной из-за действий США. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По словам женщины-дипломата, безопасность её страны находится «в крайне опасном и нестабильном» состоянии из-за провокаций США и их союзников.

«Уважаемый председатель государственных дел [КНДР Ким Чен Ын] отметил, что военный альянс между США и Южной Кореей превращается в <…> альянс с ядерным аспектом, свидетельствуя о том, что обстановка на Корейском полуострове может стать критической в любой момент», — отметила Цой Сон Хи.

Эти факторы представляют серьёзную угрозу для всей Северо-Восточной Азии, убеждены в Пхеньяне.

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Ранее стало известно, что Цой Сон Хи приедет в Москву с официальным визитом для стратегических консультаций с Лавровым. Визит состоялся на фоне растущей обеспокоенности ряда стран, особенно коллективного Запада, в связи с углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Марина Фещенко
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