Ким Чен Ын приказал до победного помогать России в её «священной войне‎»

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын с самого начала специальной военной операции, «ни на кого не оглядываясь», призвал оказать поддержку и помощь России и её народу в «священной войне». Об этом рассказала глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«С самого начала СВО уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь Российской армии и российскому народу в их священной войне», — заявила Цой Сон Хи коллеге.

Министр выразила уверенность в том, что РФ одержит победу в борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства, и КНДР в этот момент будет «твёрдо стоять рядом с российскими товарищами».