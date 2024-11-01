Ким Чен Ын приказал до победного помогать России в её «священной войне»
Глава МИД КНДР: Ким Чен Ын с самого начала СВО дал указание поддержать Россию
Ким Чен Ын и Владимир Путин, 25 апреля 2019 года. Фото © Wikipedia/Kremlin.ru
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын с самого начала специальной военной операции, «ни на кого не оглядываясь», призвал оказать поддержку и помощь России и её народу в «священной войне». Об этом рассказала глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«С самого начала СВО уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь Российской армии и российскому народу в их священной войне», — заявила Цой Сон Хи коллеге.
Министр выразила уверенность в том, что РФ одержит победу в борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства, и КНДР в этот момент будет «твёрдо стоять рядом с российскими товарищами».
Ранее стало известно, что Цой Сон Хи приедет в Москву с официальным визитом для стратегических консультаций с Лавровым. Визит состоялся на фоне растущей обеспокоенности ряда стран, особенно коллективного Запада, в связи с углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.