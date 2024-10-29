Глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в Россию с официальным визитом

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. Об этом сообщило посольство России в Северной Корее.

«28 октября Посол А. И. Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом», — указано в сообщении.

Сообщается, что визит северокорейского министра в Москву проходит в рамках стратегического диалога, договорённость об активизации которого была достигнута лидерами РФ и КНДР в ходе июньского саммита 2024 года.