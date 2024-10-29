Глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в Россию с официальным визитом
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Обложка © flickr / U.S. Department of State
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. Об этом сообщило посольство России в Северной Корее.
«28 октября Посол А. И. Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом», — указано в сообщении.
Сообщается, что визит северокорейского министра в Москву проходит в рамках стратегического диалога, договорённость об активизации которого была достигнута лидерами РФ и КНДР в ходе июньского саммита 2024 года.
Напомним, что недавно лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве в середине лета, 14 октября документ был отправлен на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата парламента уже ратифицировала договор. Документ предусматривает незамедлительную помощь, в том числе военную, в случае, если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению.