Песков допустил вероятность нового визита Ким Чен Ына в Россию

Страны, являющиеся близкими соседями, постоянно устраивают визиты между собой на высшем и высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России нет сомнений в том, что Северная Корея ответственно подходит к вопросу о реализации пунктов договора о партнёрстве. Он также сообщил, что РФ оставляет за собой право решать, как выполнять договорённости.