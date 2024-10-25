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Регион
25 октября, 07:27

Песков допустил вероятность нового визита Ким Чен Ына в Россию

Ким Чен Ын. Фото © Life.ru

Ким Чен Ын. Фото © Life.ru

Страны, являющиеся близкими соседями, постоянно устраивают визиты между собой на высшем и высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году.

«Конечно, близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне», — сказал представитель Кремля.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России нет сомнений в том, что Северная Корея ответственно подходит к вопросу о реализации пунктов договора о партнёрстве. Он также сообщил, что РФ оставляет за собой право решать, как выполнять договорённости.

Владимир Озеров
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