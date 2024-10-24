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24 октября, 19:48

Путин встретится с президентом Республики Сербской

Песков: Путин встретится с Додиком на полях саммита БРИКС

Серию двусторонних переговоров российского лидера Владимира Путина на саммите БРИКС завершит встреча с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет встреча с [президентом Республики Сербской Милорадом] Додиком», — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения

Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» и итоговая пресс-конференция Путина.

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Life.ru / Павел Баранов

Оксана Попова
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