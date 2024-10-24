Путин встретится с президентом Республики Сербской

Серию двусторонних переговоров российского лидера Владимира Путина на саммите БРИКС завершит встреча с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.