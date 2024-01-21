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21 января, 01:09

В КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа

Глава МИД КНДР Сон Хи: Путин является самым близким другом корейского народа

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава государства Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава государства Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин является самым близким другом корейского народа. Об этом говорится в сообщении аппарата помощников главы МИД КНДР Цой Сон Хи, текст которого привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Правительство КНДР будет горячо приветствовать визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа", — говорится в заявлении.

Напомним, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи находилась с рабочим визитом в России с 15 по 17 января, чтобы провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. А во вторник, 16 января, северокорейский дипломат встретилась с Путиным в Кремле.

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Ранее Лайф писал, что Путин может посетить КНДР с визитом в обозримом будущем. Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Северная Корея является ближайшим соседом и партнёром нашей страны.

Алексей Соловьёв
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