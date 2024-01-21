В КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа

Российский лидер Владимир Путин является самым близким другом корейского народа. Об этом говорится в сообщении аппарата помощников главы МИД КНДР Цой Сон Хи, текст которого привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Правительство КНДР будет горячо приветствовать визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа", — говорится в заявлении.