Нарышкин: Обновление ядерной доктрины исключает возможность победы над армией РФ
Запад встретил обновление ядерной доктрины настороженно, поскольку понимает, что этот шаг обесценивает усилия США и НАТО по нанесению России стратегического поражения и исключает возможность победы над ней на поле боя. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Там понимают, что объявленные Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране «стратегического поражения», а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооружёнными силами России на поле боя», — сказал глава СВР в интервью журналу «Национальная оборона».
Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновлённую ядерную доктрину страны. В частности, расширен перечень стран и союзов, на которые будет действовать ядерное сдерживание. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Кроме того, РФ оставляет за собой право на ядерный удар при угрозе безопасности Белоруссии. В Кремле объяснили, что документ был актуализирован из-за текущей обстановки.
Life.ru