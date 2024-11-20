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20 ноября, 08:27

Нарышкин: Обновление ядерной доктрины исключает возможность победы над армией РФ

Запад встретил обновление ядерной доктрины настороженно, поскольку понимает, что этот шаг обесценивает усилия США и НАТО по нанесению России стратегического поражения и исключает возможность победы над ней на поле боя. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Там понимают, что объявленные Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране «стратегического поражения», а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооружёнными силами России на поле боя», — сказал глава СВР в интервью журналу «Национальная оборона».

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Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновлённую ядерную доктрину страны. В частности, расширен перечень стран и союзов, на которые будет действовать ядерное сдерживание. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Кроме того, РФ оставляет за собой право на ядерный удар при угрозе безопасности Белоруссии. В Кремле объяснили, что документ был актуализирован из-за текущей обстановки.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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