Нарышкин: Обновление ядерной доктрины исключает возможность победы над армией РФ

Запад встретил обновление ядерной доктрины настороженно, поскольку понимает, что этот шаг обесценивает усилия США и НАТО по нанесению России стратегического поражения и исключает возможность победы над ней на поле боя. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.