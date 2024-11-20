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20 ноября, 10:52

Появилось видео смертоносного шторма над ближним тылом курского гарнизона ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли удар по ВСУ в районе Юнаковки Сумской области

Российские ВС нанесли удар по тактической группе украинской армии в районе Юнаковки Сумской области. Двумя ударами накрыло около 50 боевиков ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Удар по ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Представители ведомства сообщили, что в результате ударов были ликвидированы около 50 бойцов ВСУ, 12 бронемашин и 6 единиц автомобильной техники. По некоторым сведениям, смертоносный шторм ОТРК «Искандер» обрушился на логово личного состава 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВСУ, по другим там находились солдаты 82 отдельной десантно-штурмовой бригады. При этом в Юнаковке расположен ближний тыл Курской группировки ВСУ.

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Ранее российская армия с помощью ФАБов уничтожила несколько подразделений украинских Вооружённых сил в районе Часов Яра. Удары наносились синхронно, а на видео видно, как на месте прилёта в небо поднимаются три огромных столба дыма.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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