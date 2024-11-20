Ракета ВС РФ «навестила» единственный завод Киева по производству детонаторов под Сумами

Российские войска нанесли удар по стратегическому оборонному предприятию «Импульс» в Сумской области Украины. За попаданием последовала вторичная детонация, которая длилась по меньшей мере два часа. Об этом в личном телеграм-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В городе Шостка Сумской области есть прилёт БПЛА по ГП «Шосткинский завод «Импульс». После цветения нашей «Герани» на данном стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее двух часов», — говорится в его публикации .

Рогов добавил, что «Импульс» является единственным предприятием на подконтрольной Киеву территории, где производят и выпускают средства взрывания: разного рода детонаторы, а также боеприпасы для гранатомётов. Он отметил, что говорить об уничтожении завода пока рано, но российская атака точно была мощной и попала в цель — взрывы были хорошо видны в городе Глуховом, который находится в 33 километрах от предприятия.