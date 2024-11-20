Синхронный сброс трёх адских авиабомб по несколько тонн на ВСУ у Часов Яра попал на видео

Российские ВС уничтожили формирования украинской армии в районе населённого пункта Часов Яр. На солдат ВСУ было сброшено несколько бомб ФАБ-1500. Об этом сообщает телеграм-канал «Крылатые».

Удар ВС РФ ФАБами по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Крылатые

«В ходе успешной разведки с воздуха десантниками Ивановского соединения ВДВ было обнаружено скопление [ВСУ] в районе населённого пункта Часов Яр. После передачи координат нашим братишкам на железных птичках было принято решение отправить им подарки в виде ФАБов-1500. Цели поражены!», — сказано в публикации.

На видео видно, как с земли в небо одновременно поднимаются три огромных столба дыма.