Синхронный сброс трёх адских авиабомб по несколько тонн на ВСУ у Часов Яра попал на видео
ВС РФ ликвидировали ВСУ под Часов Яром с помощью ФАБ-1500
Российские ВС уничтожили формирования украинской армии в районе населённого пункта Часов Яр. На солдат ВСУ было сброшено несколько бомб ФАБ-1500. Об этом сообщает телеграм-канал «Крылатые».
Удар ВС РФ ФАБами по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Крылатые
«В ходе успешной разведки с воздуха десантниками Ивановского соединения ВДВ было обнаружено скопление [ВСУ] в районе населённого пункта Часов Яр. После передачи координат нашим братишкам на железных птичках было принято решение отправить им подарки в виде ФАБов-1500. Цели поражены!», — сказано в публикации.
На видео видно, как с земли в небо одновременно поднимаются три огромных столба дыма.
Ранее в Минобороны России показали видео сброса ФАБов на логово украинских боевиков в Курской области. Бомбы были сброшены с истребителя Су-34. Снаряды обладают универсальным модулем планирования и коррекции.
Life.ru