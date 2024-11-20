Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 08:59

Синхронный сброс трёх адских авиабомб по несколько тонн на ВСУ у Часов Яра попал на видео

ВС РФ ликвидировали ВСУ под Часов Яром с помощью ФАБ-1500

Российские ВС уничтожили формирования украинской армии в районе населённого пункта Часов Яр. На солдат ВСУ было сброшено несколько бомб ФАБ-1500. Об этом сообщает телеграм-канал «Крылатые».

Удар ВС РФ ФАБами по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Крылатые

«В ходе успешной разведки с воздуха десантниками Ивановского соединения ВДВ было обнаружено скопление [ВСУ] в районе населённого пункта Часов Яр. После передачи координат нашим братишкам на железных птичках было принято решение отправить им подарки в виде ФАБов-1500. Цели поражены!», — сказано в публикации.

На видео видно, как с земли в небо одновременно поднимаются три огромных столба дыма.

Застрявшее под Курском огромное войско ВСУ придумало подлую уловку против ФАБов и авиации
Застрявшее под Курском огромное войско ВСУ придумало подлую уловку против ФАБов и авиации

Ранее в Минобороны России показали видео сброса ФАБов на логово украинских боевиков в Курской области. Бомбы были сброшены с истребителя Су-34. Снаряды обладают универсальным модулем планирования и коррекции.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar