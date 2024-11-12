Украинская армия активно использует мирных жителей в качестве своих щитов в районе населённого пункта Плехово Курской области. Там около техники ВСУ зафиксировали живой щит – мирных жителей. О подлой уловке против атак ФАБов и авиации РИА «Новости» рассказал командир артрасчёта с позывным Шани.

«Цель была БМП противника, сегодня не получилось поработать. Нам передали, что в районе цели находятся мирные жители, поэтому мы сворачиваем работу и уходим в укрытие… Нацисты используют их как щит», — сказал командир.

Помимо этого, противник прикрывается курянами, располагая технику и оружие рядом с их домами. Также ВСУ наносят удары по населённым пунктам, из которых они отступили и сжигают дома местных при помощи сбросов с агродрона «Баба-Яга».

«Если они увидят человека, даже без формы, если не военный, они стараются поразить тот объект, рядом с которым человек находится. Здесь есть деревня, где ни одного дома почти не осталось», — добавил командир.