Застрявшее под Курском огромное войско ВСУ придумало подлую уловку против ФАБов и авиации
Боец Шани заявил, что ВСУ используют мирных жителей под Курском как живой щит
Украинская армия активно использует мирных жителей в качестве своих щитов в районе населённого пункта Плехово Курской области. Там около техники ВСУ зафиксировали живой щит – мирных жителей. О подлой уловке против атак ФАБов и авиации РИА «Новости» рассказал командир артрасчёта с позывным Шани.
«Цель была БМП противника, сегодня не получилось поработать. Нам передали, что в районе цели находятся мирные жители, поэтому мы сворачиваем работу и уходим в укрытие… Нацисты используют их как щит», — сказал командир.
Помимо этого, противник прикрывается курянами, располагая технику и оружие рядом с их домами. Также ВСУ наносят удары по населённым пунктам, из которых они отступили и сжигают дома местных при помощи сбросов с агродрона «Баба-Яга».
«Если они увидят человека, даже без формы, если не военный, они стараются поразить тот объект, рядом с которым человек находится. Здесь есть деревня, где ни одного дома почти не осталось», — добавил командир.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинским военным, зашедшим в Курскую область, было приказано из-за океана держаться любой ценой, несмотря на колоссальные потери. По его словам, бойцы вражеской армии получили распоряжение продержаться хотя бы до выборов президента США, чтобы усилия, принимаемые Демократической партией по спонсированию киевского режима были не напрасны.
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