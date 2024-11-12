Су-34 засняли на видео при сбросе планирующих ФАБов на логово ВСУ под Курском
Экипаж истребителя Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя Су-34 нанёс планирующими ФАБами удар по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Боевой вылет осуществлялся по разведанным целям при помощи авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. После подтверждения разведки об уничтожении объекта экипаж вернулся на аэродром вылета, сообщает Минобороны России.
Су-34 наносит удар планирующими ФАБами по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / «Минобороны России»
За последние сутки в Курской области ВСУ лишились более 300 человек, а также 5 танков и 4 боевых машин. Кроме того, с начала боевых действий в области противник понёс потери, которые составляют свыше 31 700 солдат и 200 танков. Недавно украинский военнослужащий, попавший в плен, сообщил, что командование ВСУ отдаёт приказы стрелять по сослуживцам в случае их попыток к отступлению. Такие вводные поступали по радиосвязи.
Telegram / «Минобороны России»