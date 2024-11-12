Су-34 засняли на видео при сбросе планирующих ФАБов на логово ВСУ под Курском

Экипаж истребителя Су-34 нанёс планирующими ФАБами удар по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Боевой вылет осуществлялся по разведанным целям при помощи авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. После подтверждения разведки об уничтожении объекта экипаж вернулся на аэродром вылета, сообщает Минобороны России.