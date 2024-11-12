Мобилизация на Украине коснуласть людей с ВИЧ, туберкулёзом и умственной отсталостью

В связи с новым приказом Минобороны Украины, в ВСУ начали призывать людей с различными заболеваниями, включая глухих, пациентов с ВИЧ и открытой формой туберкулёза. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Александр Федиенко у себя в телеграм-канале.

Он отметил, что недавно был мобилизован человек с нарушениями слуха и другой, у которого в медицинском заключении указана «умственная отсталость, осложнённая нарушением речи и частичной атрофией мозга». По словам Федиенко, даже в территориальных центрах комплектования и социального обеспечения (ТЦК) признают, что приказ 402 является «полной глупостью» .