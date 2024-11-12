Мобилизация на Украине коснуласть людей с ВИЧ, туберкулёзом и умственной отсталостью
Нардеп Федиенко: Украина мобилизует с ВИЧ, туберкулёзом и умственной отсталостью
В связи с новым приказом Минобороны Украины, в ВСУ начали призывать людей с различными заболеваниями, включая глухих, пациентов с ВИЧ и открытой формой туберкулёза. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Александр Федиенко у себя в телеграм-канале.
Он отметил, что недавно был мобилизован человек с нарушениями слуха и другой, у которого в медицинском заключении указана «умственная отсталость, осложнённая нарушением речи и частичной атрофией мозга». По словам Федиенко, даже в территориальных центрах комплектования и социального обеспечения (ТЦК) признают, что приказ 402 является «полной глупостью» .
Он также добавил, что процесс бронирования от мобилизации временно приостановлен для проверки, но вскоре он возобновится. ТЦК уже начинают уведомлять руководителей предприятий о том, что срок бронирования истекает 14 числа, и им стоит готовиться к мобилизации. Юридически ТЦК имеют право призывать таких работников.
Отчаянное вторжение в Курскую область стало причиной смерти 30 тысяч человек из состава Вооружённых сил Украины. Это катастрофическое количество для страны, учитывая её стремительно сокращающееся население, которое либо уезжает оттуда, либо погибает на фронте. Впрочем, недавно Зеленский предложил ещё раз продлить мобилизацию в стране на 90 дней.
Kandinsky 3.1 / Life.ru