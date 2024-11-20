Группировка российских войск «Север» завершила зачистку вражеских сил противника в районе Ольговской Рощи в Курской области, где в окружении оказались десятки солдат украинской армии. О выполненной боевой задаче сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, подразделения группировки российских войск «Север» блокировали десятки солдат ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области. 17 ноября более 80 украинских военнослужащих попытались вырваться с боем из окружения, но были уничтожены. Российские войска ежедневно продолжали планомерно ликвидировать противника в данном районе. Все последующие попытки ВСУ вырваться из кольца заканчивались крахом. Более 20 нацистов попали в плен.