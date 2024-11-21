Российские военные взяли под контроль уже более половины Дзержинска

Российские войска контролируют более половины Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы регионы Игорь Кимаковский.

«Мы также работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка, у противника осталось от населённого пункта ну процентов 30-40 по разным оценкам», — сказал Кимаковский в эфире «Соловьёв Live».