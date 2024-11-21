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Регион
21 ноября, 13:06

Российские военные взяли под контроль уже более половины Дзержинска

Кимаковский: Более половины Дзержинска в ДНР перешло под контроль ВС России

Российские войска контролируют более половины Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы регионы Игорь Кимаковский.

«Мы также работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка, у противника осталось от населённого пункта ну процентов 30-40 по разным оценкам», — сказал Кимаковский в эфире «Соловьёв Live».

Напомним, 12 ноября сообщалось, что Армия России взяла под контроль почти треть Дзержинска. Этот город находится близ Артёмовска (украинское название — Бахмут)

Командир ВСУ с поля боя заклинает Зеленского спасти гарнизон Торецка
Командир ВСУ с поля боя заклинает Зеленского спасти гарнизон Торецка
Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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