Российские военные взяли под контроль уже более половины Дзержинска
Кимаковский: Более половины Дзержинска в ДНР перешло под контроль ВС России
Российские войска контролируют более половины Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы регионы Игорь Кимаковский.
«Мы также работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка, у противника осталось от населённого пункта ну процентов 30-40 по разным оценкам», — сказал Кимаковский в эфире «Соловьёв Live».
Напомним, 12 ноября сообщалось, что Армия России взяла под контроль почти треть Дзержинска. Этот город находится близ Артёмовска (украинское название — Бахмут)
ТАСС / Алексей Коновалов