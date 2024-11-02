Украинские военные заявили, что последствия потери позиций у Дзержинска (Торецка), могут стать катастрофическими для обороны страны. По словам командира батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик, в случае потери позиций все подразделения в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики.

«Если я сейчас потеряю эти позиции, все подразделения в Торецке будут отрезаны от снабжения и логистики, потому что все дороги остались за мной», — сообщил командир ВСУ в интервью New York Times.

По мнению Несквика, поражение может привести к стратегическим потерям в промышленном центре восточной Украины — ВС РФ смогут заблокировать линию снабжения, которая соединяет украинские силы на большей части востока, отрезав их от критически важных лекарств и боеприпасов.