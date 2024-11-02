Командир ВСУ с поля боя заклинает Зеленского спасти гарнизон Торецка
NYT: Потери позиций в Дзержинске отрежут ВСУ от снабжения и логистики
Украинские военные заявили, что последствия потери позиций у Дзержинска (Торецка), могут стать катастрофическими для обороны страны. По словам командира батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик, в случае потери позиций все подразделения в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики.
«Если я сейчас потеряю эти позиции, все подразделения в Торецке будут отрезаны от снабжения и логистики, потому что все дороги остались за мной», — сообщил командир ВСУ в интервью New York Times.
По мнению Несквика, поражение может привести к стратегическим потерям в промышленном центре восточной Украины — ВС РФ смогут заблокировать линию снабжения, которая соединяет украинские силы на большей части востока, отрезав их от критически важных лекарств и боеприпасов.
Ранее пленный украинец рассказал о «реальном аду», который он пережил под Харьковом. По словам военнослужащего, девять дней российские бойцы не давали солдатам его подразделения поднять головы. На девятый день на позициях ВСУ появился российский беспилотник, разбрасывавший листовки с предложением сложить оружие и указаниями по безопасной сдаче в плен. При этом украинской группе пришлось пережить атаку со стороны своего ударного дрона, который сбросил на них две гранаты.